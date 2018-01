Respawns Star Wars kommt vor Battlefront 3

Der Herbst 2018 scheint dem neuen Battlefield zu gehören, denn Anthem wurde von EA kurzerhand auf Anfang 2019 verschoben. Electronic Arts hat im eng strukturierten Zeitplan aber noch weitere Spiele unterzukriegen, schließlich läuft das Lizenzabkommen mit Star Wars-Rechtehalter Star Wars ja irgendwann aus. Amy Hennig hatte zuletzt die kreative Leitung für ein Projekt der Marke inne, das ursprünglich innerhalb des nächsten Fiskaljahres (also vor dem 31. Mai 2019) erscheinen sollt. Doch nach der Schließung von Visceral Games sieht die Entwicklung leider gar nicht mehr so rosig aus.

Respawns Star Wars-Spiel scheint dafür nun in die Bresche springen zu müssen. CFO Blake Jorgensen erklärte Dienstagabend im aktuellen Finanzbericht des Unternehmens, dass dieses Spiel "aller Wahrscheinlichkeit nach im Fiskal[jahr 20]20 landen" werde - "anstelle eines weiteren Battlefront[s]". Das Fiskaljahr 2020 reicht bei EA vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020. Electronic Arts hat damit übrigens auch das nächste Star Wars Battlefront bestätigt, möchte darüber aber noch nicht sprechen, so Jorgensen. Was erwartet ihr von den Titanfall-Machern?

Quelle: IGN.