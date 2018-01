EA datiert Anthem auf 2019, nächstes Battlefield kommt 2018

Electronic Arts hat am Abend einige Änderungen in ihrem aktuellen Veröffentlichungszeitplan bekanntgegeben. Das Unternehmen wird seine kommenden Shooter neu justieren, damit Anthem, der nächste Eintrag der Battlefield-Serie, das kommende Star Wars-Spiel von Respawn Entertainment und Star Wars Battlefront III im Verlauf von zwei oder drei Fiskaljahren veröffentlicht werden können. Aus diesem Grund entschied sich EA dazu, Anthem nach hinten zu verschieben. Das Spiel wurde auf der E3 letzten Jahres angekündigt und sollte ursprünglich schon in diesem Herbst erscheinen, wird nun aber voraussichtlich erst Anfang 2019 bei uns landen. CFO Blake Jorgense erklärte der Wall Street Journal-Journalistin Sara E. Needleman, dass diese Verschiebung nicht auf die Probleme mit Bioware zurückzuführen sei, sondern strategische Gründe habe, die mit den Interessen des Zielpublikums zusammenhängen. Im Klartext hofft EA also ein Zeitfenster zu finden, in dem weniger potentielle Konkurrenten warten.

Der nächste große Battlefield-Ableger wird deshalb vorgezogen und landet noch in diesem Jahr. Interessanterweise konnte Needleman offenbar in Erfahrung bringen, dass die Veröffentlichung des noch unangekündigten Projekts im dritten Quartal des Jahres ansteht - Juli bis September 2018 also. Ob das stimmt lässt sich aber noch nicht sagen, da EA diesbezüglich bislang stumm bleibt. Gerüchte sprechen von einem Battlefield: Bad Company 3, was von DICE mit einem Vietnam-Setting entwickelt werden soll. Was würdet ihr lieber spielen, Anthem oder doch Battlefield?