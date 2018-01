Spec Ops: The Line und The Darkness II abwärtskompatibel auf Xbox One

Microsoft schreibt erneut das Jahr 2012, denn das Abwärtskompatibilitätsprogramm der Xbox One begrüßt zwei weitere Neuzugänge auf ihrer stetig wachsenden Liste. Heute kündigt der Publisher die Unterstützung vom deutschen Antikriegsspiel Spec Ops: The Line und Digital Extremes' The Darkness II auf der neuen Hardware an. Beide Titel waren ihrerseit solide Multiplattformspiele, die bei Gamereactor gute Noten erhielten. Microsoft hat Xbox One X-Verbesserungen bestätigt, Nutzer des Konsolenmodells dürfen sich also auf feiner aufgelöste Texturen freuen.