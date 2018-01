Extinction: Iron Galaxy enthüllt Datum und Preis

Auf der E3 2017 wurde Extinction angekündigt, das neue Spiel von Iron Galaxy Studios (verantwortlich für das aktuelle Killer Instinct) und Modus Games. Ihr neues Projekt ist kein Kampfspiel, sondern ein Action-Adventure, in dem wir gewaltige Kreaturen und Oger töten müssen, um unser Land Dolorum und die Menschheit zu beschützen. Extinction sieht ziemlich blutig aus und erscheint am 10. April 2018 für Xbox One, PC und Playstation 4. Wer 69,99 Euro für die Standard-Edition bezahlt erhält lediglich das Hauptspiel, für zehn Euro mehr gibt es im Zuge der Deluxe-Edition den 15 Euro teuren "Days of Dolorum"-Season Pass dazu. Vorbestellungen sind bereits bei ausgewählten Händlern möglich, aber noch nicht in digitaler Form verfügbar.