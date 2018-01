Sony patentiert VR-Controller, der Move ersetzen könnte

Die Bewegungssteuerung hat in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt, ist aber noch immer sehr weit davon entfern, in einem belastbaren Kontext zu funktionieren. Bei älteren Technologien, wie etwa dem Playstation-Move-Controller werden diese Probleme immer wieder ersichtlich, viele aktuelle PSVR-Spiele setzen aber dennoch auf die altmodische Technik. Vielleicht könnte das bald ein Ende finden, denn Sony meldete ein neues Patent für ein VR-Eingabegerät an.

Das erste Modell ist ein Gerät zur Kontrolle, nicht unähnlich zum bestehenden Move-Controller, aber mit vielen weiteren Tasten. Zu sehen ist zudem ein Analogstick, der von verschiedenen Richtungstasten umgeben ist. Auf der Rückseite befindet sich ein Trigger und das Gerät scheint diverse Sensoren besitzen, welche die Position der Finger ermitteln. Ein großes Highlight ist wohl ein sogenannter "Reaktion-Kraft-Generator" sein, mit dem bidirektionale Interaktionen möglich sein sollen. Mikrofon und ein Ausgabesteckplatz für Kopfhörer sind ebenfalls enthalten. Sony hat dieses Patent bereits 2016 ausgefüllt, doch bislang keine Informationen mit uns geteilt. Ob wir damit in Zukunft im virtuellen Raum unterwegs sein werden, oder das Teil sogar den klassischen Dualshock-4-Controller ablöst, wird die Zukunft zeigen. Was haltet ihr von dieser Idee?

Quelle: VR Focus.