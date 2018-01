Super Mario Odyssey bei neun Millionen Verkäufen, Switch bei 14,8 Millionen

Am Morgen hat Nintendo einen umfangreichen Finanzbericht veröffentlicht und darin interessante Verkaufszahlen veröffentlicht. Laut diesen Ergebnissen haben sich mittlerweile acht Titel auf der Switch mehr als eine Millionen Mal verkauft. Super Mario Odyssey konnte sich zu Weihnachten durchsetzen und dadurch an die Spitze der meistverkauften Switch-Spiele setzen. Ende 2017 registrierte Nintendo weltweit 9,07 Millionen verkaufte Exemplare, das bedeutet, dass jeder sechste Nintendo-Switch-Käufer eine Version des Spiels besitzt. Der Klempner überholte in zwei Monaten folglich auch Mario Kart 8 Deluxe (zweiter Platz mit 7,33 Millionen) und The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Position drei mit 6,70 Millionen verkauften Spielen. Splatoon 2 konnte sich 4,91 Millionen Mal absetzen, die Hälfte davon allein in Japan.

Xenoblade Chronicles 2 und Third-Party-Spiele

Neben diesem First-Party-Line-Up haben sich im letzten Quartal noch einige weitere Spiele außerordentlich gut auf der Switch geschlagen. Das Familienspiel 1-2 Switch und das innovative Kampfspiel Arms werden aufgeführt und sogar das RPG Xenoblade Chronicles 2 (was ja erst im Dezember 2017 erschien). Der letzte fehlende Titel eines externen Entwicklers wurde von Nintendo nicht genannt, doch unsere Kollegen vermuten, dass es sich hierbei um Mario + Rabbids Kingdom Battle von Ubisoft handeln könnte.

Zu guter Letzt gibt es noch ein kleines Update für Pokémon Ultrasonne/Ultramond auf der Nintendo-3DS-Familie. Bis zum Ende des vergangenen Jahres haben die beiden Titel 7,17 Millionen Exemplare verkaufen können, das ist die Hälfte der Verkaufszahlen von Pokémon Sonne/Mond im ersten Jahr. Der nächste Ableger der Pokémon-Serie wird auf der Switch erscheinen. Habt ihr erwartet, dass Super Mario Odyssey The Legend of Zelda: Breath of the Wild in der Jahresbilanz schlägt?