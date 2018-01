Overwatch erhält 4K-Unterstützung auf Xbox One X

Ein neues Update für Overwatch ist ab sofort erhältlich und es ermöglicht die Xbox One X zur Darstellung des Titels in 4K-Auflösung. Larry 'Major Nelson' Hryb selbst hat das auf Twitter geteilt und uns auf die offiziellen Patch-Notizen verwiesen. Dort erhaltet ihr konkretere Informationen zum Nerf von Mercy, die Heilerin die mit Abstand am häufigsten in kompetitiven Bereich gewählt wird. Im Beitrag wird außerdem erklärt, dass Vorbesteller des neuen World of Warcraft: Battle for Azeroth-Add Ons kosmetische Gegenstände für Overwatch erhalten, darunter ein Emote für Tracer, neue Sprachbefehle für Torbjörn, etliche Sprays und Icons.