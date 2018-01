Vorverkauf von WoW: Battle for Azeroth gestartet

Obwohl wir noch nicht einmal ein konkretes Erscheinungsdatum für die anstehende, siebte Erweiterung von World of Warcraft haben, hat Blizzard gestern Abend den Vorverkauf von Battle for Azeroth gestartet. Das ist vor allem deshalb interessant, weil Vorbesteller frühzeitigen Zugang zu den vier verbündeten Völkern Hochbergtauren und Nightborne (auf Seite der Horde), sowie den Leerenelfen und die Lichtgeschmiedeten Draenei für die Allianz erhalten. Noch vor dem Start der Battle for Azeroth-Kampagne dürft ihr somit bereits in diese Rassen hineinschauen und natürlich die anderen Vorzüge von Vorbestellern, etwa Charakter-Boosts auf das das Level 110, Reit- und Haustiere, sowie diverse Boni für andere Blizzard-Titel genießen. Übrigens erhalten alle WOW-Spieler vier weitere Charakterslots mit dem neuen Add On, damit alles fair bleibt.



Reittier "Seefester Hengst" (Allianz) und "Goldbesetzter Ravasaurus" (Horde)

"Azeroth brennt"-Kartenrücken in Hearthstone

Allianz- und Horde-Sprays in Starcraft II

Heroes of the Storm-Spieler erhalten das feurige Reittier "Urzeitlicher Flammensäbler"

Torbjörn bekommt Allianz- und Horde-Sprüche, Tracer neue Emotes, alle Vorbesteller Sprays im Design von Anduin, Sylvanas, Jaina und Varok Saurfang, und Icons für Kul Tiras und Zandalar



World of Warcraft: Battle for Azeroth wird noch in diesem Jahr erscheinen, vermutlich stehen wir kurz vor der offiziellen Nennung des Release-Datums. Alle weiteren Infos zum neuen Inhalt und den Shop-Link (kein Affiliate-Link) für Vorbesteller gibt es hier.

Leerenelfen und Nachtgeborenen Charaktere.