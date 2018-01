GRTV-Videokritik für Monster Hunter: World am Start

Monster Hunter: World erschien in der letzten Woche und hat sich bei unseren Freunden in Großbritannien direkt auf die Spitze der Verkaufscharts gesetzt. In nur drei Tagen soll das Spiel laut Capcom über fünf Millionen Mal verkauft worden sein, was für das phänomenale Interesse am neuen Open-World-Abenteuer spricht. Unsere GRTV-Videocrew ist natürlich auch längst auf den Titel aufmerksam geworden und hat mittlerweile eine eigene Kritik zum Spiel verfasst. Wenn ihr hingegen lieber auf die Textform steht, einfach hier entlang.