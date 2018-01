This Is The Police 2 erscheint 2018

Weappy und THQ Nordic haben gestern This Is The Police 2 für PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Die Fortsetzung des Abenteuers mit dem einzigartigen Zeichenstil wird 2018 erscheinen und soll neben den bekannten Management-Aspekten einige "unerwartete Mechaniken" erhalten haben. Die Geschichte spielt in Sharpwood, einem düsteren Ort, and em sich "Schmuggler, Gangs und laute Populisten" breit gemacht haben. Jede Herausforderung wird durch direkte Intervention des Spielers bestritten und unsere getroffenen Entscheidungen haben Einfluss auf dien Ausgang einer Situation. Um in Sharpwood zu überleben müssen wir uns die Schwächen und Ängste unserer Feinde zu Nutzen machen. Unten wartet noch ein erster, offizieller Trailer auf euch, zuerst folgt noch ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Ein verdammt harter Job für den neuen Sheriff der Stadt, Lilly Reed (gesprochen von Sarah Hamilton aus der gefeierten Adventure-Reihe The Longest Journey). Ihre Aufgabe ist es, Recht und Ordnung zu schützen, obwohl ihre ungehobelten Untergebenen es nicht gewohnt sind, Befehle von einer jungen Frau entgegen zu nehmen. Doch alles ändert sich mit der Ankunft eines mysteriösen Fremden namens Warren Nash, von dem niemand weiß, ob er der Stadt die Rettung bringen oder sie ins Verderben stürzen wird."