Wir haben Dragon Ball FighterZ die ganze Zeit falsch ausgesprochen

In den letzten Wochen haben nicht nur wir viel über Dragon Ball FighterZ gesprochen und blöderweise gedacht, wir würden die richtige Betonung des Titels kennen. Der eine oder andere Spieler wird sicher bereits darüber gestoßen sein, denn das groß-geschriebene "Z" am Ende von FighterZ hat vielerorts für Verwirrung gesorgt. Während in Deutschland mehrheitlich eine kleine Sprachpause zwischen den beiden Wortteilen gesetzt wird, schüttelt der Publisher darüber nur den Kopf. Auf Twitter enthüllten die Verantwortlichen, dass es sich hierbei um eine simple Variation des Plural-"S" handelt. "Klar," werden jetzt viele Leute sagen, aber stellt euch mal den übersetzten Titel vor - Dragon Ball KämpferZ. Hättet ihr das in dem Fall auch sofort erkannt?

Übrigens hat unser GRTV-Team die Arbeiten an ihrer neuen Videokritik für das knackige 2D-Kampfspiel von Arc System Works beendet, das Ergebnis dürft ihr euch ab sofort ansehen: