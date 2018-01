Gerücht: Zelda: Twilight Princess für Nvidia Shield emuliert

Nur wenige Monate zuvor überraschte Nvidia uns mit dem chinesischen Verkaufsstart der Nvidia Shield. Damals wurde still und heimlich bekanntgegeben, dass auf dem Gerät sogar alte Nintendo-Software wiedergegeben werden kann, darunter zum Beispiel The Legend of Zelda: Twilight Princess. Das ist natürlich nur einer von vielen Wii- und Gamecube-Titeln, die auf der Konsole verfügbar sind, doch er gilt exemplarisch für das Interesse vieler Shield-Besitzer, die international ebenfalls gerne auf die Software zurückgreifen würden. Auf den sozialen Medien stellte sich nun heraus, dass The Legend of Zelda: Twilight Princess ein bisschen zu gut läuft, um auf der alten Hardware abgespielt zu werden. Aufmerksame Nutzer behaupten deshalb, Nintendo lasse die Software übereinen Emulator auf die Shield übertragen. Hat Nintendo also einen offiziellen Emulator für alte Gamecube-Spiele am Start, oder träumen wir hier? Wenn das auf die Switch kommen würde, wären das nicht fantastische Nachrichten?