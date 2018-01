Bluepoint versteckt Easter Egg in Shadow of the Colossus

Stellt euch einen normalen Tag in den Verbotenen Landen von Shadow of the Colossus vor: Ihr wacht auf dem kalten Steinboden im Tempel auf, verscheucht zur Morgengymnastik einige Tauben und betet an Monos kaltem Körper für ihren und euren Seelenfrieden, nur um anschließend einen weiteren Koloss aufzusuchen und ihm das Leben zu nehmen. Wenn euch euer Weg durch den kleinen Wald im Südwesten führen sollte, stoppt Argo vielleicht und ihr lauft Seite an Seite den Weg entlang. Dort in diesem Gebiet hängen die Nebelschwaden tief und es ist leicht, sich zwischen den Bäumen zu verlieren. Plötzlich gelangt ihr zu einer Höhle, die im originalen Spiel ganz sicher nicht enthalten war... Dort versteckt Bluepoint ihr tolles Easter Egg in Anlehnung an Fumito Uedas The Last Guardian. Einige Spieler sehen sich in ihrer Mutmaßung bestätigt, dass die beiden Titel eine gemeinsame Welt teilen, ihr solltet das selbst entscheiden finden wir: