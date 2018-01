Fans starten Petition, wollen Paragon am Leben halten

Vor kurzem hat uns Entwickler Epic Games zu verstehen gegeben, dass Paragon ein sinkendes Schiff ist und sie deshalb zum April hin den Stecker ziehen werden. Das hat viele Fans sehr überrascht und nicht wenige aktive Spieler mögen es verständlicherweise gar nicht, so überrumpelt vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Engagierte Nutzer entschieden sich deshalb dazu, Paragon vor der Server-Schließung zu bewahren und eine Petition auf change.org zu starten. Sie fordern, dass Epic Games die Entwicklung an ein externes Studio abtritt oder das Spiel auf Basis von Open Source zur Verfügung stellt - den Titel also der gemeinschaftlichen Nutzung freigibt - sodass es in dieser Form weiterbestehen kann. Aktuell haben bereits knapp 25.000 Spieler unterschrieben, mal sehen was am Ende dabei rauskommt.