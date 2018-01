Fes Geschichte dauert sieben bis acht Stunden

Fe ist das kommende narrative Abenteuer vom schwedischen Entwickler Zoink Games, das uns bereits seit seiner ursprünglichen Enthüllung 2015 mit einem besonderen Stil verzaubert. Nach langer Entwicklung nähert sich das Spiel nun seiner eigenen Veröffentlichung, am 16. Februar ist es endlich so weit. EA vertreibt das Spiel unter ihren "Originals"-Label, das bereits Unravel hervorbrachte. Noch immer haben wir keine allzu genaue Vorstellung davon, was Fe am Ende wird, aber wir haben neuerdings zumindest eine Vorstellung davon, wie lange man mit dem Spiel beschäftigt sein wird. Im Gespräch mit den Kollegen von WCCFTech hat Director Andreas Beijer verraten, dass die Geschichte des Indie-Spiels rund sieben bis acht Stunden andauern werde. Die Welt sei in unterschiedliche Sektionen eingeteilt, die wir nach Abschluss des Spiels frei erkunden können. Komplettisten werden also sicher noch einiges mehr rausholen.

"Wenn ihr nur die 'Hauptquest' abschließen wollt, dann [...] könnte es wohl sieben bis acht Stunden dauern. Danach seid ihr in der Lage euch frei zu bewegen und alle Geheimnisse zu entdecken, aber das ist davon abhängig, wie viel Zeit der Spieler bereits investiert hat. Es ist schwierig, das konkret zu sagen. Ich denke die Welt von Fe ist groß genug, um sich zu verlaufen, aber klein genug, damit man alles kennt."

Beijer fand zudem einige lobende Worte für die Zusammenarbeit mit Publisher EA. Der Partner habe seinem Team und ihm nicht dazwischen gefunkt und die kreative Vision des Spiels für sich belassen, so der Entwickler: "Tatsächlich war es toll sie dabei zu haben. Ich verstehe, dass es sich vielleicht so anhört, als wäre ich gekauft worden um das zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Sie haben uns ihre Hilfe angeboten, ohne sich in unsere künstlerische Vision einzumischen und es war fantastisch ihre Erfahrung und ihr Wissen in der Vermarktung von Spielen zu nutzen." erklärte Beijer.