Metal Gear Survive: PC-Anforderungen bekannt

In Drei Wochen bricht Konami erneut mit der klassischen Metal Gear-Saga, denn am 20. Februar erscheint der nächste Ableger des ikonischen Franchise. Neben Chefentwickler Hideo Kojima verabschiedete sich das Unternehmen auch gleich von allen narrativen Aspekten der Reihe und machte aus der Spiel-Engine von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain kurzerhand ein Actionspiel im Wellenabwehr-Gewand, das Koordination und Crafting in den Mittelpunkt der Erfahrung stellt. Obwohl der letzte Teil der Reihe visuell umwerfend aussah, fallen die Hardware-Anforderungen für Metal Gear Survive auf dem PC angenehm moderat aus:

Minimum:

Prozessor: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) oder besser (mindestens vier Kerne)

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) oder besser (DirectX 11 erforderlich)

Festplatte: 20 GB freien Speicher

Soundkarte: DirectX 9.0c-kompatibel

Empfohlen:

Prozessor: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) oder besser (mindestens vier Kerne)

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 960 (DirectX 11 erforderlich)

Festplatte: 20 GB freien Speicher

Soundkarte: DirectX 9.0c-kompatibel

Quelle: Steam