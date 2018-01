Gran Turismo muss nicht länger nummeriert werden

Gran Turismo Sport hat in vielerlei Hinsicht mit der Serie gebrochen und das nicht gerade zum Positiven. Obwohl Polyphony mit Updates zumindest schon die fehlende Einzelspielermotivation angegangen ist, ist der ein oder andere Rennspielenthusiast hart mit GT Sports' neu-gewonnenem Fokus auf die kompetitive eSport-Community und Online-Rennen kollidiert. Was dem Spiel übrigens ebenfalls fehlt ist die Ziffer im Titel und das lässt einige sehr hoffnungsvolle Spieler noch immer darauf hoffen, dass es irgendwann noch ein "anständiges" Gran Turismo 6 geben wird. Auf der Taipei Game Show hat Serien-Director Kazunori Yamauchi den Kollegen von GameWatch verraten, dass er bereits über das nächste Kapitel der Serie nachdenkt. Natürlich wollte er keine konkreten Details verraten, doch er deutete an, dass die Anpassungsvielfalt, für die die Serie bekannt ist, eventuell zurückkommen könnte und dass das nächste Gran Turismo nicht zwangsläufig wieder eine Zahl im Namen tragen müsste.