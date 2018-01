Gerücht: Microsoft soll EA oder Valve kaufen

Microsoft ist in letzter Zeit sehr darum bemüht, überall und wann immer es geht zu betonen, dass ihr First-Party-Line-Up für die Xbox One in Zukunft wachsen werde. Dieser neu erstarkter Wille ist überaus lobenswert, schließlich belohnen uns auch Sony und Nintendo auf ihren respektiven Plattformen kontinuierlich mit entsprechenden Exklusivgeschichten. Das Problem an der Sache ist jedoch, dass Spiele nicht einfach aus dem Nichts auftauchen und dass Entwicklungen von hochkarätigen Titeln heutzutage viel Zeit beanspruchen. Falls Microsoft also wirklich gerade oder schon in den letzten Monaten damit begonnen hat an neuen Projekten zu werkeln, muss 2018 noch lange kein Ende der Durststrecke für Xbox-Spieler in Sicht sein. Viele Leute fragen sich deshalb, ob die Xbox noch ein existenzfähiges Produkt ist.

Das führte in den letzten Monaten unter anderem zu vielen Gerüchten angeblicher Studiokäufe und Exklusivdeals, denn das fertige Produkt eines anderen Hersteller als sein eigenes zu verkaufen, scheint vorerst für Microsoft genau das Richtige zu sein. Der aktuelle Microsoft-Chef Nadella Satya, der damals die Akquise vom Minecraft-Studio Mojang einfädelte, scheint allgemein viel interessierter an Spielen zu sein, als sein Vorgänger Steve Ballmer und mit ihm könnte sich das Unternehmen für Spieler wieder lohnen. Polygon hat nun einen ausgiebigen Artikel veröffentlicht, in dem sie viele neue Gerüchte zu den kommenden Plänen des Technologiekonzerns offenlegen.

Die Kollegen behaupten dort zum Beispiel aufgeschnappt zu haben, dass Microsoft über den Kauf von Firmen wie EA, Valve und/oder PUBG Corp nachdenkt. Zumindest die ersten beiden Namen auf dieser Liste sind selbst feste Größen im globalen Markt, die eigene Distributionsplattformen und Markenrechnte besitzen und selbst prominente Spiele produzieren. PUBG Corp. hingegen ist noch verhältnismäßig klein und trotz des enormen Erfolgs ihres ersten Spiels Playerunknown's Battlegrounds ist die Zukunft ungewiss. Außerdem gibt es bereits exklusive Veröffentlichungsrechte des Battle-Royale-Spiels auf der Xbox One... Aber im Grunde klingt von alldem rein gar nichts plausibel. Wie viel Wahrheit ihr dieser Meldung entnehmt, das werdet ihr vorerst allein entscheiden müssen. Microsoft hätte auf der anderen Seite aber natürlich das Geld für eine Akquise solch gewaltiger Geschäftspartner, nur ob sich das wirklich lohnt ist eine ganz andere Frage.