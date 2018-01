Seltener Glitch verhindert Online-Spielen von Monster Hunter: World

Obwohl der Verkaufsstart vom neuen Monster Hunter: World ziemlich reibungslos verlief, berichten einige Spieler von einem merkwürdigen Spielfehler, der sich signifikant auf ihre Spielerfahrung auswirkt. Wie sich herausstellt ist aktuell eine kleine Spielerschaft nicht in der Lage, Online-Sessions zu erstellen oder ihnen beizutreten, weil die anderen Sitzungs-IDs einfach nicht angezeigt werden. Capcom schaut sich bereits seit dem Wochenende an, was der Grund dafür sein könnte, Nutzer haben derweil einen möglichen Alternativplan gefunden: Falls auch ihr vom Matchmaking getrennt worden sein solltet, könnten ihr derweil einen anderen Jäger erstellen und mit erneut das Tutorial durchspielen... Klappt aber offenbar auch nicht bei allen Spielern, laut den Kommentaren im Forum. Wie sehen eure Erfahrungen zu dem Titel bislang aus?