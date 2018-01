New Game Plus-Modus für Assassin's Creed Origins in Arbeit

Wenige Tage nach der Veröffentlichung der ersten Erweiterung von Assassin's Creed Origins, die Verborgenen, kündigt Ubisoft an dass das Spiel schon bald einen New Game Plus-Modus erhält. Diese Neuigkeiten kommen vom Community Manager Dominik Voigt der, auf die Frage eines Nutzers auf Reddit, bestätigte dass der ''New Game Plus''-Modus kommt und dass sie ''schon bald mehr Informationen'' darüber haben.

Mit diesen Neuigkeiten erfüllt Ubisoft einen bereits lang bestehenden Wunsch der Assassin's Creed Origins-Fans und zeigt somit dass sie auf die Meinung der Spieler wert legen. Unser eigenes Gameplay-Video zur Erweiterung ''Die Verborgenen'' könnt ihr euch unten anschauen.

Danke WCCFTech.