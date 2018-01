Dataminer finden Kraken und Co. in Sea of Thieves-Dateien

Die geschlossene Beta zu Sea of Thieves endet am Mittwoch nachdem Rare sich dazu entschloss die Beta-Phase zu verlängern da viele Spieler auf Fehler stießen und nicht in der Lage waren in das Spiel zu gelangen. Während der Beta haben einige Dataminer hart an den Spiel-Dateien gearbeitet und einiges an interessanten Informationen herausbekommen. Die wohl spannendsten Dateien beziehen sich auf Kraken-Animationen die den Spieler festhalten, ihn verschlingen und ausspucken. Eine weitere Animation bezieht sich auf einen sogenannten ''Waterdunk'', klingt spaßig!

Zudem fanden die Dataminer viele Details über die Anpassungsmöglichkeiten unseres Schiffes heraus: Spieler können die Kanonen, Spillwinde, Lackierung, Mast und das Rad des Kapitän's modifizieren. Außerdem kommt in der ''Ship Misc''-Datei eine Harpune zum Einsatz die sich nicht nur gegen Haie als effizient erweisen würde, sondern auch gegen den bereits erwähnten mystischen Kraken. Eine weitere lustige Erkenntnis ist der Fakt dass die Meerjungfrauen, die Kreaturen die uns nach dem Sinken des Schiffes an die Wasseroberfläche bringen, zusammen mit den Skeletten und dem Kraken im Ordner der Gegner untergebracht sind.

Bleibt nur noch zu hoffen dass Rare die Aspekte im finalen Spiel beinhaltet wenn es am 20. März auf dem PC und der Xbox One veröffentlicht wird. Seid ihr Teil der geschlossenen Sea of Thieves-Beta?

Danke PC Gamer.