Kommendes Borderlands enthält Elon Musk's Flammenwerfer

Zu den Neuigkeiten die ihr am Wochenende verpasst habt zählt höchstwahrscheinlich auch der Fakt dass Elon Musk, Gründer von SpaceX und Tesla, in Kollaboration mit The Boring Company einen neuen Flammenwerfer (!) entwickelt hat. Diesen könnt ihr euch nun auf der Seite für schlappe 500 US-Dollar offiziell vorbestellen.

Doch was hat Elon Musk's neuer Flammenwerfer mit Videospielen zu tun? Borderlands. Denn Randy Pitchfork, Gründer von GearBox hat Elon Musik höchstpersönlich auf Twitter um Erlaubnis gebeten, die verrückte Waffe in das in Gerüchten umhüllte Borderlands 3 zu implementieren. Natürlich war Musk sofort einverstanden und auch wenn das Ganze ein wenig wie ein Scherz klingt, werden wir die Sache weiterverfolgen. Hoffentlich wird uns Gearbox die ungewöhnliche Waffe in ihrem bisher unangekündigten Spiel präsentieren.

Danke GameSpot.