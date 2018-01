Heute im GR-Livestream: Subnautica

Stellt euch folgendes Szenario vor: Ihr seid in einem Raumschiff dass auf einem fremden Planeten eine Bruchlandung hinlegt. Ihr schafft es grade noch rechtzeitig euch herauszukatapultieren, nur um herauszufinden dass ihr euch alleine auf einem Planeten befindet der vorwiegend aus Wasser besteht. Dies ist das Setting von Unknown World's Subnautica dass in der vergangenen Woche, nach einer dreijährigen Early Access-Phase, veröffentlicht wurde.

Ob wir in einem solch feindlichen Gebiet überleben könnten finden wir heute gemeinsam mit euch in unserem Livestream heraus und zeigen euch die ersten Stunden des Spiels. Sam ist bereit den tiefen Ozean und seine Mysterien zu erforschen, zu plündern und in ihm herumzuschwimmen. Falls ihr an der Tiefsee-Erkundung teilnehmen möchtet dann begebt euch heute um 16 Uhr auf unsere Live-Seite.