Monster Hunter: World bereits fünf Millionen Einheiten versandt

Monster Hunter: World ist seit vergangenen Freitag erhältlich und wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt hatten wir eine Menge Spaß mit dem neusten Ableger der Serie. Damit sind wir wie es scheint nicht alleine, denn in einem offiziellen Statement gibt Capcom bekannt dass bereits fünf Millionen Einheiten von Monster Hunter: World für die Playstation 4 und Xbox One verschickt worden.

Das ist eine unfassbare Zahl und zeigt auf was für ein großes Interesse die gesamte Community an dem Titel hat. Auch im Einzelhandels-Bereich startet das Spiel durch und landet so beispielsweise in den Verkaufs-Charts in England auf Platz Nummer eins. Dazu setzt Monster Hunter: World einen Monster Hunter-internen Rekord mit den am meisten zur Verfügung gestellten Einheiten in einem dreitägigen Zeitraum nach dem Release. Die hier präsentierten Daten beinhalten ebenfalls die digitalen Verkäufe und beziehen sich nicht auf die verkauften Kopien, sondern lediglich auf die versandten Spiele, also die zur Verfügung gestellten Einheiten für den Verkauf. Wir sind gespannt was die Zahlen für die Verkäufe in den kommenden Wochen bedeuten werden.

Monster Hunter: World ist auf der Playstation 4 und Xbox One erhältlich, ein Release auf dem PC soll im Herbst folgen.