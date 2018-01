Hinweise zum nächsten Projekt der Last Guardian-Entwickler

Anfang des Jahres berichteten wir darüber dass GenDesign - das neue Studio gegründet von Fumito Ueda, dem Game Director von Shadow of the Colossus und The Last Guardian, auf seiner offiziellen Website ein Teaser-Bild veröffentlichte dass sich scheinbar auf sein nächstes Spiele-Projekt bezog. Bisher sind all das jedoch nur Vermutungen, das potentielle Spiel bleibt ein Mysterium. Dies hielt GenDesign jedoch nicht davon ab noch weitere Hinweise zu verbreiten, so dass sich langsam aber sicher Aufregung unter den Spielern breit macht. Die Hinweise beginnen bei einer Neujahrs-Karte die das Studio an seine Mitarbeiter verschickte. Auf jener Karte erkennen wir ein Mädchen gekleidet in einem weißen Kleid vor einem Steinaltar. Hinter ihr sehen wir ein gleißendes weißes Licht und einer Gruppe von Tauben. Dazu erkennen wir am unteren Rand des Bildes eine Kreatur unter einer Leiter, auch wenn wir nicht erkennen können was dies darstellen soll.

Vielleicht fällt euch auf dass es sich bei dem Bild um dasselbe handelt wie das was zu Beginn des Monats herum kursierte, nur aus einer anderen Perspektive. Wann GenDesign genauere Details zu den Andeutungen Preis gibt lässt sich nicht sagen, die Aktion hat jedoch eine Menge Interesse unter den Spielern geweckt. In der Zwischenzeit können wir unsere Neugier mit dem Shadow of the Colossus: Remake stillen dass am 7. Februar exklusiv auf der Playstation 4 erscheint, verantwortlich für das Remake ist Bluepoint Games.

Danke GameTransfers.