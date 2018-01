Spencer: Xbox Game Pass ist gute Möglichkeit für Einzelspielerspiele

Letzte Woche hat Microsoft viele Spieler mit der Ausweitung ihres Premiumdienstes Xbox Game Pass überrascht, mit denen wir etliche Xbox-Spiele auf der Konsole streamen können. Neu ist daran jetzt, dass von nun an sämtliche First-Party-Spiele von Microsoft in diesem Service verfügbar sein werden und das schon ab dem Zeitpunkt, an dem sie erscheinen. Aus Sicht der Konsumenten ist das ein interessanter Entschluss, der bei Händlern eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde.

Von den offensichtlichen Kontroversen abgesehen machen nun auch Spieler ihren Befürchtungen Luft, denn einige Leute glauben, dass Microsoft in Anlehnung an den Online-Dienst zukünftig mehr auf Multiplayer setzen könnte. Ein Twitter-Nutzer fragte deshalb bei Phil Spencer von Xbox nach und erhielt eine überraschende Antwort. Spencer sehe den Game Pass als Gelegenheit für Entwickler, vor allem bei Einzelspielerspielen. Sein Argument liegt im niedrigen Kostenpunkt, für den die Abenteuer bereits zugänglich gemacht werden würden. Es bleibt also spannend, ob sich nicht nur Spieler vom attraktiven Angebot angezogen fühlen, sondern die Entwickler diesen auch für sich nutzen wollen. Was glaubt ihr?

Quelle: DualShockers.