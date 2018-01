Square Enix sichert ''Warrior of Despair'' als Marke

Wir können in den kommenden Tagen eine Ankündigung von Square Enix erwarten. Vielleicht sogar schon in den nächsten Stunden, denn die japanische Firma hat eine Marke in Europa registriert die sich als ''Warrior of Despair'' übersetzen lässt, dabei könnte es sich um ein neues Projekt des Entwicklerstudios handeln.

Oftmals entstehen wenige Stunden oder Tage vor der Sicherung eine Marke Neuankündigungen, es ist also sehr wahrscheinlich dass Square Enix sich schon bald mit Neuigkeiten bezüglich des mysteriösen Projekts meldet. Ob es sich dabei um eine brandneue IP oder den Untertitel eines existierenden Franchise handelt lässt sich nicht sagen, es scheint jedoch so als wolle uns die Firma in den kommenden Tagen etwas wichtiges mitteilen. AllGamesDelta stellt die Theorie auf dass ''Warrior of Despair'' im Kontext zu Mobius Final Fantasy steht, da es in dem Spiel einen Sephiroth-Skin namens ''Hero of Despair'' gibt. Wir hoffen schon bald mehr dazu herauszufinden.