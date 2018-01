Ryu and Sakura für Monster Hunter: World angekündigt

Vor wenigen Tagen kündigte Capcom an dass das Studio zusammen mit dem Launch von Monster Hunter: World am vergangenen Freitag einige spezielle Skins zu Ehren der Street Fighter V: Arcade Edition veröffentlichen wird. Dank der wöchentlichen Herausforderungen können sich Street Fighter-Spieler bereits spezielle Outfits für Ken (Rathalos), R. Mika (Zinogre) und Ibuka (Kirin) basierend auf den Monstern von Monster Hunter: World sichern.

Doch nicht nur Street Fighter bekommt seine eigenen Outfits, laut ResetEra werden wir auch in Monster Hunter: World einige neue Kleidungsstücke sehen, in diesem Fall aus dem beliebten Kampfspiel. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Skins und Elemente inspiriert von Ryu und Sakura die (inklusive ihrer offiziellen Stimmen) in Folge eines Quest-Events eingeführt werden. Beim Spielern der Quest erhalten wir eine einteilige Rüstung von einem Charakter der wie Ryu oder Sakura aussehen wird. Spieler die auf der selben Konsole einen Speicherstand von Street Fighter V besitzen, können sich die Quest bereits im Voraus abgreifen. Zu guter Letzt erhalten wir zwei ikonische Bewegungen der Charakter, Ryu's Feuerball und Sakura's Drachenschlag, diese werden jedoch nur in Form einer bezahlten Erweiterung erhältlich sein.

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen. Wenn ihr unsere Meinung zum Spiel wissen möchtet dann solltet ihr einen Blick auf unsere Kritik werfen. Was haltet ihr von der Implementierung? Findet ihr dass das Ganze in die Welt von Monster Hunter: World passt oder ist es eher störend?