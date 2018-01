Fortnite-Spieler mit Behinderung bittet Epic um Autorun-Änderung

Vor einigen Tagen veröffentlichte Epic ein neues Fortnite-Update, neben einigen Änderungen wurde unter anderem ein neues Feature namens ''Autorun'' hinzugefügt. Zwar soll die Fähigkeit dafür sorgen das Spielerlebnis der Spieler angenehmer zu gestalten, doch wie sich herausstellt war die Funktion aus einem spezifischen Grund nicht für alle Teile der Community eine Bereicherung.

RAOBJSheff ist ein einhändiger Fortnite-Spieler und erklärte über einen Reddit-Post dass er auf Grund seiner Behinderung mit Hilfe einer Kombination aus seiner rechten Hand, dem Gesicht und einem Controller-Ständer spielt. Seitdem Epic die neue Funktion in das Spiel eingebaut hat, hat dies jedoch für einige Probleme gesorgt. So beschreibt er: ''Ich habe nicht die Feinfühligkeit eines Daumens wenn ich den linken Stick bewege also presse ich ihn stark gegen meinen Wangenknochen um zu spielen. Durch das neue Autorun-Feature bedeutet dies dass ich ständig renne und aus Gebäuden falle sowie gegen Wände laufe und öfter sterbe als für gewöhnlich'', dies führt im Anschluss dazu dass er nicht mehr anständig spielen konnte. Also bat er Epic darum eine Option einzuführen das Feature auszustellen damit er auch in Zukunft seine Fortnite-Runden genießen könne, besonders im Kreise seines Fortnite-Teams das aus Mitgliedern mit denselben Behinderungen besteht.

Dies lies Epic nicht auf sich sitzen, so antworte das Studio unverzüglich auf seinen Beitrag und versprach eine schnelle Einführung der Option um das Autorun-Feature ausschalten zu können. Ende gut alles gut, wir freuen uns sehr darüber dass Epic so schnell auf die Probleme eines Spielers geantwortet hat und ihn somit ermöglicht auf weiterhin Spaß an dem Titel zu haben.

Was haltet ihr vom Autorun? Findet ihr dass es eine sinnvolle Fähigkeit ist?