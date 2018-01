Laser League betritt Early Access ab 8. Februar

505 Games und Entwicklerstudio Roll7 kündigten an dass der futuristische Sport-Titel Laser League am 8. Februar in die Early Access-Phase auf den PC übergehen wird. Somit können interessierte bereits einen Blick auf die knallige brisante Action legen und sich nebenbei sogar einen Rabatt von 30 Prozent sichern.

''Laser League ist ein Spiel dass auf eine Community aufbaut die den Koop als erste Priorität setzt, wir denken es repräsentiert das Teambasierte Spiel am besten und diese Art von Teamwork involviert ebenfalls den Einbezug unserer Fans in die Entwicklung'', erklärt Neil Ralley, Präsident von 505 Games. ''Im Laufe unserer ersten Beta-Tests wurden wir angespornt und inspiriert von den Inhalten und Feature-Vorschlägen die unsere Community teilte und wir freuen uns darauf diese Meinungen in unserer offenen Beta am Wochenende und in dem Early Access-Programm, dass am 8. Februar startet, weiter zu erkunden.''

Drei Stadien bieten den Early-Access Spieler Zugriff auf eine Auswahl von zwölf verschiedenen Karten. Diese beinhalten das Empire Campus Stadium in London, den Geng Hao Megaplex in Tianjin, China und die Silvertip Arena in Detroit. Jedes Stadium bringt seine eigene Spielart mit sich. Für mehr Informationen zu Laser League könnt ihr euch den unten eingebetteten Trailer anschauen oder hier zur offiziellen Website gelangen. Werdet ihr euch das Spiel kaufen sobald es im Early Access verfügbar ist?