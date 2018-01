Guitar Hero III: Ein Twitch Streamer schafft Through the Fire and Flames fehlerfrei

Kennt ihr Through the Fire and Flames, den berühmten Song der Heavy Metal Band Dragonforce? Wenn ihr keine Fans von Heavy Metal seid, aber Freunde von Guitar Hero, dann dürftet ihr den Song kennen. Er gilt als einer der komplexesten und schwierigsten Songs aus Guitar Hero III: Legends of Rock - besonders für Perfektionisten, die keine Fehler machen wollen.

Es scheint als hätten wir einen neuen Helden. Der 22-jährige Twitch-Streamer "Randy Ladyman", der schon mit zwölf Jahren angefangen hat die Reihe von Activision zu zocken, hat es geschafft den gesamten Song auf Expert-Schwierigkeitsgrad und mit voller Kombo zu absolvieren. Das bedeutet: ohne einen einzigen Fehler.

Ihr könnt euch seine großartige Leistung hier ansehen.