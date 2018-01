Ubisoft hebt Preis der Standard Edition von Rainbow Six: Siege doch nicht an

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass Ubisoft drei "neue" Editionen von Rainbow Six: Siege veröffentlichen wird und das hat teils heftige Diskussionen unter den Fans ausgelöst. Konkret ging es darum, dass die Standard-Edition des Spiels in die sogenannte Advanced-Edition umgewandelt worden ist (und neuerdings einige optische Gegenstände enthält), was den Verkaufspreis von knapp 40 Euro auf 60 Euro anhob. Ubisoft stellte jedoch schnell fest, dass nicht alle Spieler die optischen Items im Paket mit dem Hauptspiel erwerben möchten und stellte deshalb klar, dass die Standard-Edition weiterhin zum aktuellen Preis vertrieben werde. Die Preiserhöhung der anderen beiden Versionen, konkret der Gold Edition und der Complete Edition (die nun ebenfalls je 20 Euro mehr kosten) bleibt allerdings weiterhin bestehen.

Ubisoft bestätigte außerdem, dass sie sich aktuell den Spielfortschritt für Käufer des Starter-Packs anschauen. Wer sich für 15 Euro Zugang zum Spiel gekauft hat, muss die Operatoren manuell freischalten und vielen Spielern dauert das zu lang. Anlässlich des anstehenden Six Invitational-eSport-Turniers wollen sie erste Änderungen bekanntgeben und als Entschuldigung für all die Unruhe verschenkt das französische Unternehmen den Ash Sidewinder Elite-Skin an alle existierenden Spielern. Was haltet ihr von den aktuellen Ereignissen? Stört euch die Preiserhöhung von einem Spiel, das 2015 erschien, noch?

Quelle: PC Gamer.