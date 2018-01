Epic Games schließt Paragon im April

Letzte Woche enthüllte Epic Games, dass etliche Paragon-Entwickler ihre Arbeit am Third-Person-MOBA eingestellt hätten, um in Zukunft am sehr viel beliebteren Fortnite zu arbeiten. Wie uns der Publisher versicherte sollte der Fortschritt von Paragon in Zukunft langsamer ausfallen, denn abgesehen von der verminderten Arbeitskraft wollte sich das Studio einige Wochen Zeit nehmen, um über die Zukunft des Actionspiels nachzudenken. Seit gestern Abend wissen wir, dass Epic Games für diese Entscheidung nicht mehrere Wochen benötigte.

Epic erklärte, dass ihr MOBA kein Wachstum verzeichnet und Paragon deshalb am 26. April abgeschalten wird: "Wir haben das Versprechen von Paragon nicht sauber genug umgesetzt. Wir haben euch enttäuscht, obwohl das Team unglaublich hart gearbeitet hat, und wir bedauern das sehr." Für aktive Spieler und Fans ist das sicher eine herbe Enttäuschung, aber der Entwickler nimmt alle Kritik auf sich und bietet allen Fans eine komplette Rückerstattung der eventuell angefallenen Kosten an. Unabhängig von gespielter Plattform oder verzeichneter Spielzeit werden sämtliche Spieler, die eine Rückerstattung ihrer Kosten erbitten, ihr Geld erhalten, verspricht der Entwickler.

• Falls ihr nicht auf dem PC gespielt habt, müsst ihr euren Epic-Account hier verlinken.

• Falls ihr auf dem PC spielt oder bereits einen registrierten Epic-Account besitzt, könnt ihr hier die Rückzahlung eurer Kosten beantragen.

Paragon ist nie über die Betaphase hinausgekommen, was sagt ihr zu dieser jüngsten Entscheidung? Habt ihr das Potential des Titels erkannt?