Eisenbanner kehrt mit Veränderungen zu Destiny 2 zurück

Auf der offiziellen Website hat Bungie einige Änderungen bezüglich ihres Shooters Destiny 2 angekündigt, die wohl größte betrifft hierbei Lord Saladin's Rückkehr in den Turm für die zweite Saison im Rahmen der Neueinführung des Eisenbanner-Events. Das Event lässt uns Waffen und Eisenbanner-Engramme aus der zweiten Saison gewinnen und findet vom 30. Januar bis zum 6. Februar statt.

Die Belohnungen könnt ihr euch unten anschauen, die einzige Belohnung die nicht aufgelistet ist ist das Eisenbanner-Schiff, dieses sollen die Spieler laut Bungie selbst entdecken. Falls ihr euch einige Items aus der vergangenen Saison noch nicht erspielen konntet dann habt ihr Glück, denn auch diese könnt ihr in der neusten Saison in Form von Engrammen erhalten.

Bungie fügt außerdem hinzu dass die Veränderungen an dem Event größtenteils auf Feedback der Spieler basiert und nimmt wahr dass ''Spieler einen Weg bevorzugen die Items direkt zu erhalten.'' Als Resultat hat das Team die Möglichkeit hinzugefügt auf Saladin's verschiedene Rüstungen und Waffen während des Events zugreifen zu können, unten findet ihr eine Infografik die euch aufzeigt was genau Saladin zum Verkauf anbietet. Ein anderer Weg an Belohnungen zu kommen ist der Abschluss von Herausforderungen, mit Ornamenten die für die gesamte Eisenbanner-Rüstung zur Verfügung steht.

Im Angesicht des schlechten Lichts in dem sich Bungie nun schon seit mehreren Monaten befindet, hoffen wir dass die Änderungen den Erwartungen der Community gerecht werden. Mehr Informationen zu den Erneuerungen findet ihr auf Bungie's offizieller Website. Seid ihr ein Fan des Eisenbanner-Events?