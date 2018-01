Black Desert Online am Wochenende kostenlos spielbar

Pearl Abyss und Kakao Games' Black Desert Online ist dieses Wochenende kostenlos Spielbar, falls ihr euch am Ende der Probezeit dazu entscheidet das Spiel zu kaufen dann sollte es euch freuen dass das Spiel sowohl auf der Website als auch über Steam um 50 Prozent reduziert angeboten wird. Wenn ihr wollt könnt ihr also gleich im Anschluss in das Spiel eintauchen.

Zudem können Spieler die sich bereits im Besitz von Black Desert Online befinden einen Kampf mit einem neuen Meeres-Boss namens Vell eingehen. Dieser taucht dieses Wochenende zum ersten Mal auf, den Trailer dazu könnt ihr euch unten anschauen. Vell taucht am Sonntag zwischen 12 und 13 Uhr nördlich der Insel Lema im großen Ozean auf. Das kostenlose Wochenende endet am Sonntag um 22 Uhr. Werdet ihr euch auf einen Kampf mit Vell einlassen, oder gebt ihr dem Spiel zum ersten Mal eine Chance?