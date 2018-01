Call of Duty: WWII's The Resistance-DLC erhält neuen Trailer

Am Ende des vergangenen Jahres bekamen wir einige neue Details zum Resistance-DLC für Call of Duty: WWII, die Erweiterung erscheint bereits morgen (am 30. Januar). Nun erhielten wir einen neuen mit Action bepackten Trailer der uns mit Kampfgeist erfüllen soll. Falls ihr noch nicht über die Inhalte bescheid wisst: Die Erweiterung beinhaltet drei neue Multiplayer-Karten (Prag, Paris und Valkyrie), eine neue Kriegs-Mission und das neue Kapitel der Nazi-Zombies, ''The Darkes Shore'' in dem wir auf einer mit Zombies überrannten Insel überleben müssen.

Auf welchen Aspekt der Erweiterung freut ihr euch am meisten?