Rainbow Six: Siege auf PS4 Pro/Xbox One X verbessert

Viele Spiele erhalten dieser Tage Performance-Updates, um auf der verbesserten Hardware der Konsolen-Upgrades sauberer, flüssiger und insgesamt hübscher zu laufen. Wer sich eine PS4 Pro und oder eine Xbox One X neben dem entsprechenden Fernseher gestellt hat, der wird sich darüber freuen, dass sich auch Ubisoft in diesem Segment engagiert. Auf Twitter bestätigte das Unternehmen kürzlich, dass nun auch Rainbow Six: Siege entsprechend gestärkt wird: "Das ist definitiv auf unserem Fahrplan! Wir haben jedoch noch kein [Datum] dafür.", heißt die Antwort des zuständigen Mitarbeiters auf die Frage eines Fans nach entsprechenden Update-Plänen. Dass wir angesichts der detaillierten Jahr-3-Vorhaben von Rainbow Six: Siege noch keine genaueren Details für diese Inhalte erhalten haben, wundert uns nicht wirklich. Dem Spiel stehen nämlich weitere Operatoren, Karten und Reworks bevor. Welche Vorzüge wollt ihr auf den beiden Konsolen-Upgrades sehen?