Pure Farming 2018 stellt drei neue Spielmodi vor

Techland Publishing und Entwicklerstudio Ice Flames veröffentlichten vor einigen Tagen einen neuen Trailer der sich voll und ganz den drei neuen Spielmodi widmet. Egal ob der Einführungs-Stil des Mein erster Bauernhof-Modus oder den landwirtschaftlichen Herausforderungen mit spezifischen Aufgaben für diejenigen die etwas mehr gefordert werden wollen, die drei Modi sollen jeden Spielstil ansprechen.

''Mein erster Bauernhof'' bringt uns die Grundlagen des Spiels mit detaillierten Aufgaben bei und versorgt uns mit Tipps um das beste aus der Pure Farming 2018-Simulation herauszuholen. So lernen wir wie wir die Maschinen benutzen, das beste aus unserer Ernte herausholen, grüne Energie erzeugen und noch vieles mehr. Wer sich dafür bereits zu überlegen fühlt der kann sich gleich an die landwirtschaftlichen Herausforderungen machen, die uns als Bauer in extreme, 20-stündige Szenarien hineinwerfen die wir bewältigen müssen. Dazu gehört alles womit Bauern auch im echten Leben fertig werden müssen, sei es ein Feuer, Dürre oder eine Heuschrecken-Plage. Auch die Ressourcen sind hierbei beschränkt, die Herausforderungen sind also keineswegs für Anfänger geeignet. Zu guter Letzt gibt es die freie Landwirtschaft die eben genau das verkörpert. Hierbei haben wir ähnlich wie in einem Sandbox-Modus die volle Kontrolle und können uns aussuchen was wir möchten, die Parameter selbst setzen und im Anschluss tun und lassen was wir wollen. Sämtliche Maschinen und Einrichtungen sind in dem Modus von Beginn an freigeschaltet.

Pure Farming 2018 erscheint am 18. März auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One. Welcher der drei Modi ist euer persönlicher Favorit?