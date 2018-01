Sea of Thieves' geschlossene Beta bis 31. Januar verlängert

Rare's Piraten-Abenteuer Sea of Thieves befindet sich für ausgewählte Spieler momentan in der geschlossene Beta um das Spiel zu testen, doch Rare's Emma 'Buccaneer' Bridle sprach auf der offiziellen Website des Spiels einige Probleme an mit denen die Spieler bisher zu kämpfen hatten, inklusive dem Fakt dass einige nicht einmal in das Spiel hineinkamen. So schreibt Bridle dass sowohl der Community als auch der Custommer Support daran arbeitet die Spieler bezüglich des Zugangs zur geschlossenen Beta auf dem Laufenden zu halten und dass die geäußerten Kommentare für das Team als Feedback gesammelt werden.

Besonders ärgerlich ist der Fakt dass einige Spieler die Sea of Thieves digital vorbestellt haben (und sich somit automatisch einen Zugang zur Beta gesichert haben) eine Nachricht bekommen dass es ''zu früh'' sei sich in das Spiel einzuloggen, Rare arbeitet zusammen mit Xbox um sicher zu gehen dass dieses Problem gelöst wird. Das Team hat bereits begonnen die Fehlerbehebungen herauszuschicken, der Prozess dauert jedoch länger als gedacht und so verweist Bridle die betroffenen Spieler auf einen Artikel der ihnen bei der Fehlermeldung weiterhelfen soll.

Als Antwort auf all die Probleme hat Rare den Zeitraum der geschlossenen Beta um zwei Tage verlängert, diese endet nun also am 31. Januar, auch das Ende des Contests zum Designen eines Achievements wird somit um zwei Tage verschoben.

Seid ihr ebenfalls von den Problemen betroffen?