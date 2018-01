Snail Games' PixArk vereint Minecraft mit ARK

Entwicklerstudio Snail Games kündigte an dass ihr Open World-Sandbox-Survival-Titel PixArk im späten März den Steam Early-Access und die Xbox Games Preview erreichen wird. Sowohl der Name als auch der Stil des Spiels basieren hierbei auf das populäre ARK: Survival Evolved. PixArk erscheint im Laufe des Jahres auf dem PC, Switch, der Playstation 4 und Xbox One und fordert die Spieler heraus auf einer mysteriösen Insel mit Hilfe von Jagd-, Craft-, Anbau- und Bau-Kenntnissen ihr Überleben zu sichern. Ebenso wie bei Ark gibt es nicht nur gefährliche Wildtiere wie Dinosaurier mit denen wir uns die Insel teilen müssen, sondern auch feindliche Gegner die laut Pressemeldung ''einen neuen Ansatz an die Welt von ARK: Survival Evolved bieten''.

''Mit PixArk nehmen wir die Action und den Spielspaß den langwierige Spieler in Ark so sehr lieben und stellen diesen Welt einer völlig neuen Spielerschaft vor'', erklärt Peter Kang, Director of Live Operations und Business Development bei Snail Games. ''PixArk ist ein lustiges, farbenfrohes Spiel das Spieler jeglichen Alters der Welt von Ark vorstellt und dabei kreative Bau-Modi und eine clevere Pick-up-and-play-Erfahrung vereint''.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier unten anschauen, das Spiel findet ihr auf Steam. Was haltet ihr von der neuen Version der Ark-Formel?