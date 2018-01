Project Vein stellt Code Vein's Heimbasis vor

Project Vein's Code Vein entpuppt sich immer mehr als ein sehr herausforderndes Action-Rollenspiel, wie ihr an unserer Vorschau erkennen könnt ist unser erster Eindruck durchaus positiv. Den Vergleich zu Dark Souls können wir uns dabei leider nicht verkneifen. Nun hat Bandai Namco einige weitere Details dazu verraten wie wir als Spieler Allianzen mit den Charakteren im Spiel eingehen können.

All das wird in der sogenannten Heimbasis stattfinden, einem zentralen Hub in einer umgebauten Kapelle. Hier treffen Spieler auf Händler und andere NPCs, sei es Davis der das Depth-Gebiet erkundet oder Murasame der Waffen verkauft und unsere Ausrüstung verbessert. Es wird einiges zu sehen geben, wenn wir eine von NPCs erhaltene Quest abschließen so wird unser Affinitäts-Status erhöht wodurch wir zukünftig Zugang zu verbesserten Items der Händler erhalten.

Was haltet ihr von der Idee einer Heimbasis?