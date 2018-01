Axiom Verge: Multiverse Edition erhält physisches Format

Wir wissen bereits seit geraumer Zeit dass die Axiom Verge: Multiverse Edition auf die Nintendo Switch kommen wird, doch nun erscheint das Spiel ebenfalls in physischer Form, sowohl für Nintendo's Konsole als auch der Playstation 4 und PS Vita. Somit könnt ihr euch das Spiel nun endlich in das Regal neben all den anderen wertvollen Schätzen die ihr besitzt stellen. Außer ihr besitzt eine Wii U, dann müsst ihr euch noch ein wenig gedulden.

Die Box der Axiom Verge: Multiverse Edition beinhaltet das Spiel, ein 32-seitiges Artbook mit Charakteren und Skizzen, ein doppelseitiges Poster inklusive der Weltkarte und einer Illustration und eine Blu-Ray Dokumentation produziert von 2 Player Productions mit über fünf Stunden an Inhalten. Dazu beinhaltet die Switch-Version eine Audio-CD mit dem Soundtrack zum Spiel.

Die simple physische Edition des Spiels ist ebenfalls für die Playstation 4 und Switch erhältlich. Werdet ihr euch die Multiverse Edition kaufen?