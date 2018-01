FunCom spricht über Conan Exile's provokanten Slider

Vor fast einem Jahr erfuhren wir dass wir bei unserem männlichen Charakter in Conan Exiles über einen Slider die große des Penis einstellen könnten, nun hat Game Director Joel Bylos mit PC Gamer über das Feature gesprochen und wie die Idee dahinter zu Stande kam.

''Als wir uns dazu entschieden das zu machen, als wir es intern diskutieren haben haben wir uns gefragt: 'passt es in das Setting, sollten wir es wirklich tun und ist es problematisch?' Wir haben uns im Grunde genommen dazu entschieden nichts sexuelles in das Spiel zu implementieren, es passt zu dem Setting, und dann dachten wir uns: 'Wer hat davor schon mal etwas mit einem Penis gemacht? Klar, warum nicht, lass uns das machen'' erklärt Bylos. "Dann haben darüber mit dem Marketing gesprochen und die wollten eine riesige Sache daraus machen. Ich meinte nur nein, nein das machen wir nicht, lass uns am besten gar nicht darüber reden, lass es die Leute einfach entdecken an dem Tag an dem sie das Spiel spielen - lass uns davon überhaupt nichts in unserem Marketing erwähnen. Ich habe es geschafft sie davon zu überzeugen.''

''Unser Marketing-Team ist ziemlich gut darin Features in einem Spiel hervorzuheben - etwas so großes nicht zu bewerben hat Leute denke ich einfach überrascht. Dann wurde es sozusagen unser Ding. Das Problem dabei ist nur dass wir es natürlich mit nichts mehr toppen können.''

''Ich war total glücklich denn es hätte auch kontrovers sein können, richtig? Ich denke viele Frauen dachten sich: 'Endlich ein Penis-Slider, weil Spiele so etwas in Brust-Form schon seit Jahren hatten'. Frauen waren glücklich und Männer fanden es total witzig, es war also alles gut. Das war das einzige worüber ich mir davor Sorgen gemacht hatte, dass jemand vielleicht ein Problem damit hätte. Probleme gab es aber nicht und so lief es besonders gut von der Bühne.''

''Ich denke es war für uns einfach ein Witz'', führt er fort, ''Und alle haben sich einfach gegenseitig angeguckt und dachten sich 'Wer sagt das unseren Artists?' Die dachten auch es wäre lustig und hatten für ungefähr eine Woche lang Penis-Referenzen auf ihren Bildschirmen. Jedes Mal wenn jemand daran vorbeigelaufen ist hat er einfach nur einen Bildschirm voll mit Penen gesehen, das war ziemlich lustig.''

Fandet ihr die Idee eines Gemächt-Sliders genau so witzig?