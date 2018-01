Fortnite's Server nach Fehlerbehebungen wieder online

Falls ihr gestern Abend probiert habt Fortnite zu spielen, wurdet ihr eventuell mit massiven Warteschlangen begrüßt. Grund dafür waren Serverprobleme die das gesamte Spiel nach dem Implementieren der Version 2.3 lahmlegten. Doch nun teilte uns der offizielle Twitter-Account des Spiels mit dass das Spiel wieder online ist.

Nachdem die Server wieder liefen veröffentlichte Epic Games außerdem sämtliche bisher bekannte Fehler in der Version 2.3 wie das feststecken in der Zielfernrohransicht, visuelle Probleme mit der Bau-Sektion (den Bau von Wänden wenn Treppen angezeigt wurden) und weiteres. Die Entwickler fügen außerdem hinzu dass sie ''hart an einer Lösung arbeiten'' und versprechen ein Update sobald sie mehr darüber wissen wann dieses kommen wird.

Vor kurzem erhielt der Battle Royale-Modus eine brandneue Karte die ihr euch unten in dem Trailer anschauen könnt. Wenn ihr wissen möchtet wie ihr das beste aus der neuen Karte macht, dann solltet ihr euch unseren Artikel mit den wichtigsten Tipps zum Überleben der neuen Karte durchlesen.

Wurden eure Fortnite-Pläne durch die Serverprobleme gestern unterbrochen?