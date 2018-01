Der Stab der Wahrheit erscheint auf PS4 und Xbox One

Im vergangenen Jahr bekamen wir endlich South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (ein Spiel das wir sehr mochten, wie man an unserer Kritik erkennen kann) und schon bald können wir noch mehr South Park auf der Playstation 4 und Xbox One genießen, denn Ubisoft kündigte an dass der Vorgänger des Spiels, South Park: Der Stab der Wahrheit am 13. Februar auf den Konsolen erscheinen wird.

Damit ist das Spiel zum erstem Mal auf der aktuellen Konsolengeneration als eigenständiges Produkt verfügbar und wird nun ohne Frage von Fans die den Stab der Wahrheit verpasst haben nachgeholt. Falls ihr euch fragt ob das Spiel etwas für euch ist dann könnt ihr gerne einen Blick auf unsere Kritik werfen. Wird dies euer erster Spieldurchlauf sein oder werdet ihr das Spiel noch einmal durchspielen?