For Honor's Season 5 startet am 15. Februar

Gestern kündigte Ubisoft an dass die Season 5 des Hack-and-Slash-Spiels For Honor am 15. Februar auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One starten wird. Das Update trägt den Namen ''Zeitalter der Wölfe'' und fokussiert sich vor allem auf das Matchmaking und Balancing. Nach dem offenen Test der dedizierten Server im vergangenen Dezember, finden diese nun ihren Weg in die Season 5 des Spiels. Ubisoft verspricht mit dem Wechsel eine ''stabile Verbindung auf allen Plattformen'', wann genau die Änderung umgesetzt wird soll an einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Zusätzlich erhalten fünf Helden - Kensei, Eroberer, Highlander, Berserker und Nobushi - große Updates als Teil der Balance-Änderungen für die fünfte Saison. Kensei und der Eroberer bekommen zudem neue Movesets und Animationen, nach dem Ende der fünften Saison sollen weitere Helden Balancing-Updates an bekommen, je nachdem wo diese benötigt werden.

Neben anderen Bequemlichkeits-Updates (wie ein neues Item dass ihr euch mit der Ingame-Währung erkaufen könnt und eure Erfahrungspunkte erhöht) bekommen wir außerdem neue Trainingsmodi die in Form der Lehrings- und Krieger-Proben vor allem den Neuankömmlingen die Grundlagen, jedoch auch fortgeschrittene Techniken beibringen sollen. Der Arena-Modus lässt Spieler gegen spezifische Helden antreten um auf jede Situation immer und überall vorbereitet zu sein.

"Nach unserem Release im Februar 2017 war unser Team darauf fokussiert auf die bereits entstehende Erfahrung mit neuen Helden, Modi und kontinuierlichen Gameplay-Updates aufzubauen", erklärt Damien Kieken, Game Director. "Für den Beginn von 2018 wollen wir uns auf die Kernerfahrung konzentrieren und das Feedback der Spieler angehen indem wir die Onlinestabilität und das Balancing der Helden priorisieren."

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen?