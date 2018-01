Fallout 4 dieses Wochenende kostenlos auf Xbox One

Fallout 4 ist bereits eine ganze Weile draußen, doch falls ihr noch nicht die Gelegenheit dazu hattet in die Welt des postapokalyptischen Rollenspiels einzutauchen, dann sollte euch das von Bethesda angekündigte kostenlose Wochenende auf der Xbox One sehr erfreuen. Das Angebot gilt ab heute bis zum 28. Januar, ihr habt also das komplette Wochenende um euch einen Eindruck vom Spiel zu machen. Falls ihr nicht in Besitz von Microsoft's Konsole seid, müsst ihr lediglich eine Woche länger warten, denn vom 1. bis zum 4. Februar wird das Spiel ebenfalls auf dem PC kostenlos spielbar sein. Ein schönes Angebot ist hierbei ebenfalls die Übertragung der Spielstände. Wenn ihr euch also nach dem Wochenende zu einem Kauf entscheidet, könnt ihr den erarbeiteten Spielstand einfach übernehmen.

Eure Kaufentscheidung könnte zusätzlich dadurch beeinflusst werden dass das Basisspiel während der zwei kostenlosen Wochenenden um 33 Prozent reduziert ist, die Game of the Year-Edition samt aller Erweiterungen sogar um 40 Prozent. Auch der Season Pass wurde um 50 Prozent reduziert, falls ihr noch nicht im Besitz der Erweiterungen seid.

Habt ihr mit diesen Neuigkeiten eine Beschäftigung für das Wochenende gefunden?