Pillars of Eternity 2: Deadfire erhält Veröffentlichungsdatum

Vor genau einem Jahr enthüllte Obsidian die Fig-Kampagne zu Pillars of Eternity 2: Deadfire, in nur wenigen Tagen erreichte das Spiel bereits sein Finanzierungsziel. Wie es scheint müssen wir nicht mehr lange warten um das Endergebnis zu Gesicht zu bekommen.

So kündigte Obsidian an dass Pillars of Eternity 2: Deadfire am 3. April veröffentlicht wird, die verschiedenen Editionen können wir bereits hier vorbestellen. Bisher gibt es zwei, das digitale Erkunder-Paket beinhaltet den offiziellen Soundtrack, ein In-Game-Haustier, ein mysteriöses Item, ein Pen and Paper Rollenspiel-Starterset, eine hochwertige Karte und den digitalen Ratgeber Vol. II. Die Obsidian-Edition beinhaltet ebenfalls sämtliche genannte Inhalte plus drei weitere, diese sollen zukünftig enthüllt werden.