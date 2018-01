Games with Gold-Inhalte für Februar enthüllt

Microsoft kündigte an was die Xbox Live Gold-Besitzer im kommenden Monat erwarten können. Xbox One-Spieler können vom 1. bis zum 28. Februar in Devolver Digital's Welt des First-Person Actionspiels Shadow Warrior eintauchen, in der wie die Rolle eines mächtigen Assassinen übernehmen der für eine industrielle Großmacht handelt. Vom 16. Februar bis zum 15. März steht Ubisoft's Side-Sroller Assassin's Creed Chronicles: India zur Verfügung.

Auf der Xbox 360, und dank der Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der Xbox One, können Spieler vom 1. bis zum 15. Februar einen Blick auf Black Rock Studio's Split/Second: Velocity werfen, ein actiongeladenes Autorennspiel dass innerhalb einer Reality-Serie angesiedelt ist. Dazu kommt vom 16. Februar bis zum Ende des Monats Hitmaker's Crazy Taxi. Als Teil des vergangenen Line-Ups ist Zombi noch bis zum 15. Februar verfügbar, Army of Two und The Incredible Adventures of Van Helsing III stehen nur noch wenige Tage zur Verfügung. Seid ihr ebenfalls ein Xbox Live Gold-Besitzer?