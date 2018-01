PUBG verzeichnet vier Millionen Spieler auf Xbox One

Einige Leute waren sich einig dass sich der Erfolg von Playerunknown's Battlegrounds PC-Version nicht auf die Konsole übertragen würde, andere fanden dass das Spiel einfach nicht für eine Handhabung mit dem Controller geeignet sei. Wir schätzen dies ist der richtige Zeitpunkt um zu erkennen dass die Annahmen falsch waren. Das können über vier Millionen PlayerUnknown's Battlegrounds-Spieler auf der Xbox One bestätigen. Das ist die Nummer die das Spiel, wie uns Microsoft mitteilte, seit dem Release im vergangenen Dezember auf der Xbox One nun erreichte. Die Anzahl der Spieler stimmt nicht unbedingt mit der Zahl der verkauften Kopien überein da viele Leute sich eine Konsole teilen, das Ausmaß kann man sich jedoch trotzdem gut vorstellen. Zudem schreibt Microsoft dass "PUBG das am meisten verschenkte Spiel in dem Microsoft Store ist seitdem das Feature im Dezember hinzugefügt wurde".

Vier Millionen Spieler in knapp einem Monat ist natürlich unglaublich beeindruckend und um diesen Meilenstein zu feiern werden nun Geschenke verteilt, das teilte uns Lead Community Manager Sammie Kang über Xbox Wire mit:

"Um der Community unsere Dankbarkeit für die Unterstützung und das Feedback zu beweisen, belohnen wir Spieler mit 30.000 Battle Points um sich kosmetische Kisten im Spiel zu erkaufen. Jeder der PUBG auf der Xbox One gekauft hat, oder es noch vor hat, und vor dem 31. Januar einen Charakter erstellt erhält diesen Bonus, wenn ihr also auf die richtige Gelegenheit gewartet habt um euch auf die Insel zu begeben dann ist nun der perfekte Zeitpunkt um ein Teil unserer wachsenden Community auf der Konsole zu werden. Bonus Battle Points werden nach dem 1. Februar direkt auf den Account des Spielers (direkt unter dem Gamertag) übertragen."

Habt ihr die Xbox One-Version von Playerunknown's Battlegrounds bereits angespielt, was haltet ihr davon?